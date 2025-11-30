الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات على البؤر الإجرامية تضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة و120 فردا وبندقية خرطوش

مداهمة البؤر الإجرامية،
مداهمة البؤر الإجرامية، فيتو
18 حجم الخط

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و30 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و325 تاجر مخدرات بحوزتهم 330 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 120 فرد وبندقية خرطوش.

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 25 ألف مخالفة مرورية وفحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 16 منهم.

القبض على سائق ميكروباص تسبب في وفاة فتاة وإصابة أخرى بالبدرشين

القبض على سائق نقل لسيره عكس الاتجاه على الأوتوستراد بالقاهرة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارات البحث الجنائي الادارة العامة للمرور البحث الجنائي بمديريات الأمن البلطجة وهاربين من المراقبة النيابة العامة تجارة المخدرات والسرقات جرائم المخدرات والسرقات قطاع الأمن العام وزارة الداخلية

مواد متعلقة

القبض على سائق ميكروباص تسبب في وفاة فتاة وإصابة أخرى بالبدرشين

القبض على سائق نقل لسيره عكس الاتجاه على الأوتوستراد بالقاهرة

ضبط أكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية فى أسيوط

الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو مخلة بالآداب بالإسكندرية

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة مسلحة بعد تداول فيديو إطلاق نار بأكتوبر

ضبط شخص نشر مقاطع فيديو قديمة على أنها وقائع حديثة لزيادة المشاهدات

ضبط المتهم بابتزاز فتاة وآخر يروج للمخدرات عبر مواقع التواصل

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا

ارتفاع جديد في "كريستال وسلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع الضاني 35 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

بـ"الكف الصعيدي" والألعاب النارية، احتفالات حاشدة في إسنا بالأقصر بعد قرار إعادة انتخابات النواب (فيديو)

أخطأ في حق نفسه وزملائه، مدير الكرة بالزمالك يشن هجوما حادا على نجم الفريق

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف على مدة ساعات العمل وفقا للقانون الجديد

قانون التأمينات والمعاشات، تعرف على حالات الجمع بين المعاش والمرتب

لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتعليم العالي، شروط الحصول على تأشيرة الحج (مستند)

قفزة في اليوريا العادي والمخصوص، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية