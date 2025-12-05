أمن القاهرة يكشف تفاصيل تغيب طالبة عن منزلها بدار السلام

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، غموض وملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها بـمنطقة دار السلام.

تغيب طالبة عن منزلها بدار السلام

رصدت مديرية أمن القاهرة منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 نوفمبر الماضي تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من سائق مقيم بدائرة القسم، بغياب ابنته طالبة مقيمة بذات العنوان عقب خروجها من مسكنهما متجهة لأحد مراكز الدروس، وأثناء السير في إجراءات البحث تبين عودتها لمسكنها.

وبسؤالها أقرت بعدم تعرضها لثمة تعدٍ وقيامها بترك مسكن أهليتها بسبب سوء معاملة والدها لها والضغط عليها لاستذكار دروسها، حيث قامت باستقلال إحدى وسائل المواصلات والتوجه لـمحافظة الغربية والعمل بأحد محلات بيع الملابس والإقامة صحبة إحدى العاملات بالمحل عملها، وعودتها لمنزلها مرة أخرى عقب اكتشافها تداول صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

