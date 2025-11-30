الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم و7 ملايين قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال حملات

ضبط 10 أطنان دقيق
ضبط 10 أطنان دقيق و7 ملايين قضايا اتجار بالنقد الأجنبي، فيتو
18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.  

وأشار قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، إلى أن الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يزيد على 10 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم).  

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة مستمرة لرصد وضبط جميع المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وفى سياق آخر، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.

ضبط عامل بحوزته 800 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

ضبط 7 أشخاص انتحلوا صفة رجال الشرطة لسرقة أموال ومصوغات ذهبية بالبحيرة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 7 ملايين  جنيه.

جهود الأجهزة الأمنية

أكدت التحريات أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في سوق النقد الأجنبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة التموين الاستقرار الاقتصادي التلاعب بأسعار الخبز الحر التلاعب بأسعار الخبز التموين والتجارة المخابز السياحية الحرة المخابز السياحية المخالفات التموينية

مواد متعلقة

ضبط عامل بحوزته 800 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

ضبط 7 أشخاص انتحلوا صفة رجال الشرطة لسرقة أموال ومصوغات ذهبية بالبحيرة

القبض على شاب لابتزاز فتاة أجنبية وطلب أموال مقابل عدم نشر صور خادشة لها

ضبط عاطل بحوزته 46.5 ألف عبوة سجائر مهربة في مطروح

الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد شخص وأسرته باستخدام كلب في الشرقية

الداخلية تمنح الإذن لـ43 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

استقرار نسبي في حركة المرور بالقاهرة الكبرى مع كثافات متقطعة اليوم

حملات على البؤر الإجرامية تضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة و120 فردا وبندقية خرطوش

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

بعد أحكام إلغاء الانتخابات بـ 28 دائرة، ما مصير المرشح الفائز بأحد مقاعدها؟

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصراصير في المنام وعلاقتها بوجود الكثير من الأعداء

أمين البحوث الإسلامية من مدريد: العالم بحاجة إلى خطاب عادل يعيد للإنسان مكانته

في ذكرى رحيله، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صوت "مكة" و"أيقونة" التلاوة الخالدة

المزيد
الجريدة الرسمية