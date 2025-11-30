18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شاب لقيامه بابتزاز فتاة أجنبية وطلب أموال مقابل عدم نشر صور خادشة لها.

القبض على شاب لابتزاز فتاة أجنبية وطلب أموال مقابل عدم نشر صور خادشة لها، فيتو

ابتزاز فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول" وحصوله منها على مبالغ مالية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من محامٍ بتضرر موكلته "تحمل جنسية إحدى الدول" من أحد الأشخاص لقيامه بابتزازها ماديًا وحصوله منها على مبالغ مالية مقابل عدم نشره لصور لها ومقطع صوتى خاص بها قام بتسجيله لها دون علمها أثناء محادثة تمت بينهما على أحد تطبيقات الهواتف الذكية.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المشكو في حقه (مقيم بمحافظة أسيوط).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.