اقتصاد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

يُعد الألومنيوم من المعادن الأساسية التي تدخل في العديد من الصناعات الحيوية مثل البناء، والسيارات، والأجهزة الكهربائية، ما يجعل متابعة أسعاره أمرًا بالغ الأهمية للمصنعين والمستهلكين على حد سواء.

وتعتبر  صناعة الألومنيوم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في العالم، لما يتميز به هذا المعدن من خفة الوزن، والمتانة، ومقاومة التآكل، وسهولة التشكيل وإعادة التدوير.


سعر الالومنيوم اليوم  الثلاثاء 

بلغ سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم، نحو 3,140 دولارا.

 

 ويأتى هذا طبقا  لتغيرات يومية تتأثر بعوامل العرض والطلب، وقد يختلف السعر الفعلي بحسب نقاء السبيكة ومكان الشراء وظروف السوق.


محركًا رئيسيًا للنمو الصناعي


 وقد أصبح الألومنيوم عنصرًا أساسيًا في العديد من القطاعات الحيوية، مثل البناء والتشييد، والصناعات الهندسية، والنقل، والتغليف، والطاقة، ما يجعله محركًا رئيسيًا للنمو الصناعي والاقتصادي.

 

ومع التطور التكنولوجي وتزايد الطلب العالمي على المواد المستدامة، يواصل الألومنيوم تعزيز مكانته كخيار اقتصادي وبيئي، خاصةً في ظل قدرته العالية على إعادة التدوير دون فقدان خصائصه، الأمر الذي يدعم توجهات الدول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

 

وتعد بورصة لندن للمعادن (LME) المرجع الرئيسي لتحديد أسعار المعادن الصناعية حول العالم، وتختلف الأسعار بشكل كبير حسب نوع سبائك الألومنيوم.

وتؤثر أي تغييرات في الإنتاج أو تعطّل المصاهر بالدول الرئيسية على الأسعار، بما في ذلك توقف الإنتاج أو تأخير الشحنات، وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار الأمريكي فيتأثر سعر المعدن تقلبات القوة الشرائية للدولار في الأسواق العالمية.

 

