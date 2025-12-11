حمزة عبد الكريم: فخور بتمثيل الأهلي وطموحي كبير مع الفريق

18 حجم الخط

قال حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يشعر بالفخر الشديد لتواجده داخل الأحمر، وإن الاهتمام الذي يحظى به خلال الفترة الأخيرة يعد نتاجًا طبيعيًّا لتواجده في كيان بحجم نادي القرن.

تحدث حمزة عبد الكريم للموقع الرسمي للنادي الأهلي ومنصات النادي عن تصعيده للفريق الأول ومشاركته الأولى تحت قيادة الجهاز الفني، وطموحاته وتطلعاته للفترة القادمة.

تصريحات حمزة عبد الكريم

وقال حمزة: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع سواء أندية خارجية أو منتخبات وطنية وهذا أمر ليس جديدًا على النادي، مما يمنحني دوافع كبيرة ومسئولية مضاعفة لتقديم أفضل ما يمكن خلال الفترة المقبلة.

وواصل:" لا أشغل نفسي بالضغوط التي تصاحب اللعب مع الفريق الأول، أصب كامل تركيزي على التدريبات وكيفية تطوير نفسي وأن يكون ردي من خلال الملعب فقط.. ومن الطبيعي أن يكون لاعبو الأهلي محور الحديث في كافة وسائل الإعلام.

وزاد:" اللعب في الأهلي شرف كبير لي، وأسعى لتقديم كل ما يمكنني حتى أصبح جديرًا بثقة الجهاز الفني. واهتمام الأندية الخارجية جاء بعد أن وفقت في الظهور بشكل مميز، سواء مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم أو من خلال تصعيدي للفريق الأول والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ومن خلال تواجدي ببطولة الدوري بالموسم الماضي.

وأكمل:" تواجدي في الأهلي كان حلمًا كبيرًا.. عائلتي كلها أهلاوية ولديها تاريخ في الكرة الطائرة، لكنهم تركوا لي حرية اختيار اللعبة التي أعشقها وبالفعل حظيت بدعمهم.. وبالتأكيد طموحاتي كبيرة في أن أحقق لنفسي تاريخًا كبيرًا مع النادي وأكون امتدادًا لعائلتي داخل الأهلي.

وأضاف:" كل لاعب داخل الأهلي يعرف جيدًا حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه.. تم تصعيدي للفريق الأول خلال الفترة الماضية وكان شعورًا لا يوصف عند تواجدي في غرفة الملابس بملعب مختار التتش.. كانت خطوة مهمة لتحقيق حلمي الأكبر.. وهو يوم لا يمكن أن أنساه بعد أن حصلت على دفعة كبيرة بعد أن أصبحت أمثل النادي الأهلي وأحمل مسئولية تجاه الجماهير العظيمة.

وأكد:" تواجدي مع الفريق الأول كان أشبه بالحلم.. أصبحت أتدرب إلى جانب اللاعبين الذين كنت أشاهدهم من خلال شاشات التلفزيون، وأصبحوا يقدمون لي المساعدة لكي أتطور وهو أمر ليس سهلًا بالمرة، ومع دعم اللاعبين واكتساب الخبرات منهم سوف أرد جميل الأهلي وأسعد الجماهير.

وأكمل:" التواجد في المباريات يمنحني دوافع كبيرة.. قبل المشاركة في المباراة تكون هناك حالة من الضغط العصبي بسبب وجود الجماهير الكبيرة، لكن عند المشاركة بالمباراة تختلف الأمور، وهو ما حدث معي بعد أن شعرت بدعم الجماهير ودخلت أجواء اللقاء.

وواصل:" شرف كبير لي تواجدي في القائمة المبدئية للمنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية، مما يمنحني ثقة ودوافع، حتى أصبح جاهزًا في أي وقت، وأتمنى لهم التوفيق وتحقيق إنجاز كبير.

واختتم حمزة عبد الكريم حديثة:" لدي طموحات كبيرة للفترة المقبلة.. أتدرب بقوة وأعمل على تجهيز نفسي دائمًا حتى اصبح على قدر المسئولية لتشريف النادي، وأتمنى أن أستمر في الحصول على ثقة جماهير الأهلي والعمل على إسعادهم دائمًا.

