بتروجيت يخطف فوزا مثيرا أمام وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

خسر فريق وادي دجلة أمام نظيره بتروجت، بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقدم وادي دجلة عن طريق إبراهيم البهنسي في الدقيقة 15، ثم تعادل بتروجيت عن طريق مصطفى جمال في الدقيقة 42.

وتلقى إبراهيم البهنسي لاعب دجلة بطاقة حمراء في الدقيقة 32 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الشوط الثاني نجح أدهم حامد في تسجيل هدف الفوز لصالح بتروجيت في الدقيقة 11+90 من ركلة جزاء.

تشكيل وادي دجلة أمام بتروجت

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: شادي ماهر، عمر عدلي، سيف تقا، أحمد دحروج.

خط الوسط: البهنسي، هشام محمد، محمد عبدالعاطي.

خط الهجوم: زياد أسامة، فرانك بولي، وينفول كوبينا.

تشكيل بتروجت أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع.. محمود شديد،بركات حجاج،أحمد بحبح وتوفيق محمد.

خط الوسط: أدهم حامد،محمد علي عكاشة ومصطفى الجمل.

خط الهجوم: بدر موسى،محمد دودو وسيكو سونكو.

موعد مباراة بتروجيت ووادي دجلة

ويواجه فريق وادي دجلة نظيره بتروجت، في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

حكام مباراة وادي دجلة وبتروجيت

وقاد مباراة وادي دجلة ضد بتروجيت، تحكيميًّا محمد ناصر كحكم للساحة، ويساعده كل من محمد سعيد شيكا وعمرو جمعة. ويتولى إبراهيم محجوب منصب الحكم الرابع. وسيتواجد في غرفة تقنية الفيديو (VAR) عبد العزيز السيد كحكم أساسي، ومعه أحمد لطفي كحكم VAR مساعد.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر



الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود (3-2)

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس (3-3)

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو (6-1)

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة (2-0)

زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي (1-0)

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية (1-3)

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد (0ـ0)

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – استاد السلام الدولي (1ـ2)

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

