موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

18 حجم الخط

مع انتصاف شهر شعبان يبدأ الكثيرون في البحث عن موعد استطلاع رؤية هلال رمضان وأول أيامه، اشتياقا للشهر الكريم تارة واستعدادا للطاعة والعبادة تارة أخرى.

ومن المعروف أن رمضان هو شهر الطاعة والعبادة وقراءة القرآن، وأن استطلاع هلال شهر رمضان له فرحة خاصة وذكريات لاتنسى مع الكثيرين.

واختص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بعدة فضائل جعلت الكثيرين يبحثون عن موعد استطلاع رؤية هلال رمضان وأول أيامه، وهو ما سنجيب عليه من خلال هذا التقرير.

فضائل وخصائص شهر رمضان

خص الله عز وجل شهر رمضان بفضائل وخصائص عن بقية الشهور، ومن ذلك:

1- أن الله عز وجل جعل فيه الصوم وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه. البقرة / 185، وثبت في " الصحيحين " (البخاري (8)، ومسلم (16).

2- أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، غذ يقول تعالى: ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ البقرة / 184- 185.

3- أن الله جعل فيه ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، كما قال تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ.سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ القدر / 1-5.

4- أن الله عز وجل جعل صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا سببا لمغفرة الذنوب، كما ثبت في " الصحيحين " البخاري (2014)، ومسلم (760) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

5- أن الله عز وجل يفتح فيه أبواب الجنان، ويُغلق فيه أبواب النيران، ويُصفِّد فيه الشياطين، كما ثبت في " الصحيحين " (البخاري (1898)، ومسلم (1079) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصُفِّدت الشياطين.

6- أن لله في كل ليلة منه عتقاء من النار، روى الإمام أحمد (5/256) من حديث أبي أُمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. قال المنذري: إسناده لا بأس به.وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (987).

7- أن صيامَ رمضان سببٌ لتكفير الذنوب التي سبقته من رمضان الذي قبله إذا اجتنبت الكبائر، كما ثبت في " صحيح مسلم " (233) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.

8- أن صيامه ثم صيام ستة شوال كصيام الدهر يعدل صيام عشرة أشهر، كما يدل على ذلك ما ثبت في " صحيح مسلم " (1164) من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.

9- أن من قام فيه مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لما ثبت عند أبي داود (1370) وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة صححه الألباني في " صلاة التراويح " (ص 15).

10- أن العمرة فيه تعدل حجة، روى البخاري (1782)، ومسلم (1256) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، وفي رواية لمسلم: حجة معي.

موعد استطلاع رؤية هلال رمضان وأول أيامه

موعد استطلاع رؤية هلال رمضان

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2026 في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، الموافق 17 فبراير 2026، وذلك بعد غروب شمس هذا اليوم، لتحديد ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام الصيام.

أول أيام شهر رمضان فلكيا

وفقا للحسابات الفلكية يكون موعد شهر رمضان لعام 1447 هجريًا و2026 ميلاديًا، يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك استنادًا إلى لحظة ولادة الهلال قبل غروب شمس يوم الأربعاء الذي يسبق هذا التاريخ، ما يرجح إمكانية رؤيته في معظم الدول الإسلامية عند تحري الهلال، مع استمرار الشهر لمدة 30 يومًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026، ويوافق عيد الفطر 2026 يوم السبت 21 مارس 2026.

عدد ساعات الصيام في رمضان

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن عدد ساعات الصيام في رمضان 2026، يتراوح ما بين 12 و13 ساعة يوميًا في مختلف الدول العربية، وتكون الأيام الأولى الأقصر من حيث الوقت، بينما تزداد ساعات الصيام تدريجيًا خلال الشهر ليكون اليوم الأخير هو الأطول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.