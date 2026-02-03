الثلاثاء 03 فبراير 2026
أخبار مصر

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

رئيس تركيا
رئيس تركيا
يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القاهرة، غدا الأربعاء، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ويرافق أردوغان في زيارته للقاهرة وزراء الخارجية والمالية والأسرة والخدمات الاجتماعية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والشباب والرياضة والدفاع والصحة فضلا عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ومستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية والأمنية.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين وعقد منتدى الأعمال المصري التركي برئاسة الرئيس  السيسي ونظيره التركي.

ويأتى أهمية انعقاد الاجتماع في دعم مسار الشراكة الثنائية ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يسهم في تعظيم المصالح المشتركة للشعبين.

وستتناول المباحثات أيضا تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة والسودان وليبيا وإيران ولبنان وسوريا والصومال واليمن.

