ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

18 حجم الخط

توفر “فيتو” لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية خدمة الحصول على النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة عبر الرابط التالي.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول 2026

اعتمد، قبل قليل، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول دور يناير 2026، بنسبة نجاح 87,89 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 89878 .

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2026 بنسبة نجاح 84.38 % ، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 32 طالب.

كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80,3% وتقدم للامتحان 5677 طالب وحضر 5437 طالب، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2026 بنسبة نجاح 50% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 18 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99,42 % حيث بلغ عدد المتقدمين 171 طالب.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة .

وكان وكيل الوزارة أوضح أن أعمال الرصد والمراجعة تمت بدقة شديدة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا دون زيادة أو نقصان، مؤكدا أن مصلحة الطالب تأتي في المقام الأول لدى جميع المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح.

كنترول الشهادة الإعدادية ينتهى من أعمال رصد الدرجات

وكان كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بدأ السبت الماضى، أعمال رصد وتجميع الدرجات، واستمرت هذه الأعمال لمدة ثلاثة أيام متتالية، قبل أن تنتهي مساء أمس الإثنين، وتعتمد النتيجة صباح اليوم من محافظ المنوفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.