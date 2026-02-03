الثلاثاء 03 فبراير 2026
اقتصاد

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية: 

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 108 جنيهات و112 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 110 إلى 114 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة. 

<strong alt=
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 110 إلى 112 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 112 إلى 114 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 112 جنيها إلى 114 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 114 جنيها إلى 116 جنيها.

الجريدة الرسمية