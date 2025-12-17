الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في بطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل مران الأهلي

وعقد ييس توروب، المدير الفني محاضرة للاعبين، لشرح الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباراة، وناقش العديد من الجوانب الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها.

بدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى الفقرات التخصصية، وشهدت تركيزا كبيرًا على النواحي الدفاعية تألق خلالها ياسين مرعي وأشرف داري واحمد عابدين واحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش.

وقام الجهاز بإجراء تقسيمة كرة قوية للتدرب على العديد من المواقف، بينما خاض حراس المرمى مرانًا متنوعًا في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر توروب ييس توروب

مواد متعلقة

كريم فؤاد يواصل برنامجه العلاجي في الأهلي للتعافي من الإصابة

كواليس مران الأهلي استعدادا لمباراة سيراميكا في كأس عاصمة مصر

مسار يكتسح ديروط بسداسية، نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

برنامج علاجي لـ أفشة للتعافي من آلام السمانة

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة أشرف بن شرقي

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر (صور)

تشيلسي يعبر كارديف سيتي بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

لقطات من حفل زفاف أحمد عبد القادر نجم الأهلي بحضور الأهل والأصدقاء

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن طقس الخميس، القاهرة تسجل 21 درجة مئوية

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

كأس الإنتركونتيننتال، باريس سان جيرمان يتقدم على فلامنجو بهدف في الشوط الأول

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

بعد فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني، ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

منتخب مصر يغادر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية (صور)

الدينار البحريني يسجل 126.41 جنيه للبيع في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر تسيطر بـ 7 ألقاب.. الأرقام القياسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية قبل النسخة الـ35 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في حلاقة القزع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads