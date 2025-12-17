12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في بطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل مران الأهلي

وعقد ييس توروب، المدير الفني محاضرة للاعبين، لشرح الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباراة، وناقش العديد من الجوانب الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها.

بدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى الفقرات التخصصية، وشهدت تركيزا كبيرًا على النواحي الدفاعية تألق خلالها ياسين مرعي وأشرف داري واحمد عابدين واحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش.

وقام الجهاز بإجراء تقسيمة كرة قوية للتدرب على العديد من المواقف، بينما خاض حراس المرمى مرانًا متنوعًا في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

