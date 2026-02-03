مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

18 حجم الخط

علّق الكرواتي لوكا مودريتش نجم ميلان الإيطالي على انتقال زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الهلال السعودي، في صفقة أثارت اهتمام الوسط الكروي خلال فترة الانتقالات الجارية.

ماذا قال لوكا مودريتش على انتقال بنزيما إلى الهلال؟

وعقب الإعلان الرسمي عن الصفقة علّق لوكا مودريتش على انتقال بنزيما إلى الهلال عبر منشور على حسابه في موقع “إنستجرام”، حيث كتب: “بداية فصل جديد”، في رسالة مقتضبة حملت الكثير من المعاني.

ويُشار إلى أن بنزيما ومودريتش لعبا معًا لمدة 11 موسمًا في صفوف ريال مدريد وشكّلا أحد أبرز الثنائيات في تاريخ النادي الملكي قبل أن يشق النجم الفرنسي طريقه إلى الدوري السعودي.

كريم بنزيما

رسميا، الهلال السعودي يعلن تعاقده مع كريم بنزيما

وكان الهلال قد أعلن رسميًا تعاقده مع كريم بنزيما قائد اتحاد جدة السابق بعد سلسلة من التقارير التي ربطت المهاجم الفرنسي بالانتقال إلى صفوف الزعيم على خلفية أزمته الأخيرة مع إدارة ناديه السابق.

وأكد الهلال في بيان رسمي أن كريم بنزيما وقع على عقد يمتد لموسم ونصف ليواصل مشواره مع الفريق الأزرق حتى صيف عام 2027 في خطوة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق بخبرة هجومية كبيرة.

وجاء انتقال بنزيما بعد وصول مفاوضاته مع إدارة اتحاد جدة إلى طريق مسدود بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن شروط تجديد عقده وهو ما دفع اللاعب إلى إبلاغ إدارة النادي بعدم رغبته في المشاركة في مباراتي الفتح والنجمة الأخيرتين.

وكانت الخلافات بين الطرفين قد تصاعدت في الفترة الماضية، بعدما رفضت إدارة الاتحاد تلبية مطالب بنزيما المتعلقة بالعقد الجديد، لتنتهي الأزمة برحيل اللاعب عن صفوف “العميد” وانتقاله إلى الهلال.

يُذكر أن كريم بنزيما انضم إلى اتحاد جدة في صيف عام 2023، عقب مسيرة تاريخية حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد، قبل أن ينجح في التتويج مع الاتحاد بلقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

