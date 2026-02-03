الثلاثاء 03 فبراير 2026
اقتصاد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

السكر
السكر
يعد السكر من من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ويدخل في عدد كبير من الصناعات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية

أسعار السكر اليوم  الثلاثاء 

يواصل   سعر السكر اليوم استقراره في السوق، وسجل سعر كيلو السكر ما بين 28 و32 جنيهًا في السوق المحلي، وتختلف الأسعار حسب  نوع السكر (أبيض، فاخر، دايت) والعلامة التجارية، وكذلك حسب المتجر وطريقة التعبئة. 

سعر السكر التمويني 

واستقر  سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيها للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين. 

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر 

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 

إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

صناعة السكر 

صناعة السكر هي عملية متعددة الخطوات تبدأ باستخراج العصير من مصادر طبيعية مثل قصب السكر أو بنجر السكر، ثم تصفية العصير وتكثيفه بالغليان لتبلور السكر. بعد ذلك، تُعزل البلورات عن الشراب وتُجفف وتُعبأ، ثم تُغربل أو تُسحق إلى الأشكال المختلفة المطلوبة. 

 

سعر السكر التمويني اسعار السكر اليوم السكر

