عقوبته تصل إلى 10 سنوات، الأجهزة الأمنية بالفيوم تضبط الزوج المفتري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط زوج اعتدى على زوجته بقطعة حديد، كانت قد حررت ربة منزل مقيمة بمركز طامية بمحافظة الفيوم، محضرًا بقسم شرطة طامية اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب بجسم صلب "قطعة حديد" وإحداث عدة إصابات بالغة لها، في أنحاء جسدها ووجهها ويديها، بسبب خلافات أسرية.

حكاية زوج لا يعرف الرحمة

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات بدائرة المركز، تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها بجسم صلب وإصابتها بالوجه واليدين، وتبين أن الزوجة «أمنية.ع.ا» 37 عامًا، مقيمة بإحدى الوحدات السكنية بمدينة طامية ، وتتضرر من زوجها المدعو “ثابت. ف.م” 40 عامًا، لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بعدة إصابات في الوجه والذراعين باستخدام قطعه حديد، بسبب خلافات أسرية.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط الزوج وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة ضرب الزوجة في القانون المصري

يذكر أنه وفقا لنص المادة 242 من قانون العقوبات، بشأن ضرب الزوج زوجته صربا بسيطا، لا ينتج عنه عجز عن الأشغال أو المرض مدة لا تجاوز 20 يومًا، يعاقب القانون الزوج بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تجاوز 10 جنيهات.

وبالنسبة للضرب الجسيم فإن المادة 241 عقوبات، عرفته بأنه الضرب الذى ينتج عنه عجز عن الأشغال أو المرض مدة تجاوز 20 يوما، وعقوبته الحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة 20 جنيها مصريا، وقد تصبح جريمة الضرب تمثل جناية اذا ما تسببت فى عاهة مستديمة او تسببت فى موت الزوجة.

أما المادة 240 من قانون العقوبات فتنص على أنه كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وقد تصل العقوبة الى السجن مدة 10 سنوات إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.

