الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عقوبته تصل إلى 10 سنوات، الأجهزة الأمنية بالفيوم تضبط الزوج المفتري

الضحية، فيتو
الضحية، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط زوج اعتدى على زوجته بقطعة حديد، كانت قد حررت ربة منزل مقيمة بمركز طامية بمحافظة الفيوم، محضرًا بقسم شرطة طامية اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب بجسم صلب "قطعة حديد" وإحداث عدة إصابات بالغة لها، في أنحاء جسدها ووجهها ويديها، بسبب خلافات أسرية.

 

حكاية زوج لا يعرف الرحمة

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات بدائرة المركز، تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها  بجسم صلب وإصابتها بالوجه واليدين، وتبين أن الزوجة «أمنية.ع.ا» 37 عامًا، مقيمة بإحدى الوحدات السكنية بمدينة طامية ، وتتضرر من زوجها المدعو “ثابت. ف.م” 40 عامًا، لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بعدة إصابات في الوجه والذراعين باستخدام قطعه حديد، بسبب خلافات أسرية.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط الزوج وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبة ضرب الزوجة في القانون المصري

يذكر أنه وفقا  لنص المادة 242 من قانون العقوبات، بشأن ضرب الزوج زوجته صربا بسيطا، لا ينتج عنه عجز عن الأشغال أو المرض مدة لا تجاوز 20 يومًا، يعاقب القانون الزوج بالحبس مدة لا تزيد  عن سنة وغرامة لا تجاوز 10 جنيهات.

وبالنسبة للضرب الجسيم فإن المادة 241 عقوبات، عرفته بأنه الضرب الذى ينتج عنه عجز عن الأشغال أو المرض مدة تجاوز 20 يوما، وعقوبته الحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة 20 جنيها مصريا، وقد تصبح جريمة الضرب تمثل جناية اذا ما تسببت فى عاهة مستديمة او تسببت فى موت الزوجة.

زراعة الفيوم تتابع الحقول الإرشادية وزراعات القمح على مصاطب

"الآثار السلبية للمخدرات" ندوة بمديرية تعليم الفيوم

أما المادة 240 من قانون العقوبات فتنص على أنه  كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وقد تصل العقوبة الى السجن مدة 10 سنوات  إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم 10 سنوات الاجهزة الامنية بمحافظة الفيوم الأجهزة الأمنية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات جريمة الضرب ضبط زوج اعتدى علي زوجته مدير أمن الفيوم مركز طامية بمحافظة الفيوم

مواد متعلقة

تفاصيل 12 ساعة قضاها المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم في غرفة التحقيقات

خالد البلشي: فلسطين قدمت 35 صحفية شهيدة خلال العدوان الصهيوني على غزة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الآداب والضوابط الشرعية لتنظيم المعاملات بين الناس

ترامب: لولا تدخلي لضبط النفس كان بمقدور إسرائيل التدخل لسحق حماس

ترامب: خلافاتي مع نتنياهو انتهت بسرعة

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

إحالة متسول متهم بالتعدي على سيدة في الزيتون للمحاكمة

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الخميس، شبورة كثيفة وطقس خريفي معتدل بالقاهرة والشمال

ضبط مخازن أغذية فاسدة وزيوت غير صالحة للاستهلاك بالوراق

أسعار اللحوم اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ في الضاني والبتلو والكندوز بأسواق المحافظات

في ذكرى رحيل "هنادي السينما"، رحلة زهرة العلا من البطلة الثانية إلى قلوب الجماهير وشهادة ميلاد مزورة خدعة مخرج شهير لدخولها الفن

نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

مادورو لـ أمريكا: لن تستعمرونا وتفرضوا علينا حكومة «دمية»

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة

نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads