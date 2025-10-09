إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 3 أشخاص من الفيوم في حادث تصادم وقع بين سيارتين قبل كوبري الحلفاوي بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارتين على طريق قرية قصر الباسل

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز اطسا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين قبل كوبري الحلفاوي بقرية قصر الباسل، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائدي السيارتين، ما تسبب في تصادمهما وإصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة اطسا، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

