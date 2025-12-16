ضبط عامل متهم بهتك عرض اطفال في الفيوم

18 حجم الخط

قدم بعض أهالي قرية نقاليفة التابعة لمركز شرطة سنهور بمحافظة الفيوم، محضرا اتهموا فيه عاملا من أبناء القرية، بهتك عرض أطفالهم.

تفاصيل بلاغ الأهالي عن هتك عرض أطفالهم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد بتحرير محضر من بعض أهالي قرية نقاليفة، دائرة المركز، يتهمون فيه عاملا من أبناء القرية، بهتك عرض أطفالهم.

وعلى الفور كلف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، بالإشراف علي فريق بحث يقوده الرائد هشام حسن رئيس مباحث قسم شرطة سنهور، لإجراء التحريات حوال الواقعة، والتحقق من صدق بلاغ الأهالى بهتك عرض أطفالهم، ودلت التحريات أن ما جاء بأقوال الأهالي صحيح.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة في أماكن تردد المتهم، وألقي القبض عليه فور ظهوره، وتم مواجهته بكل الاتهامات التي جاءت في بلاغ الأهالي، فأنكرها جملة وتفصيلا، وجاء في أقوال الأهالي إن المتهم كان يستدرج الأطفال داخل منزله ويهتك عرضهم.

تحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة سنهور، وجار العرض علي النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وقانونيا، أقر قانون الطفل المصري بمعاقبة كل من هتك عرض طفلا سنه أكبر من 12 سنة بدون عنف، حيث يعاقب بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 سنوات و15 سنة، اما إذا كان عمر المجني عليه لم يتجاوز 12 سنة ميلادية، أو إذا كان الجاني، من المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 وهم من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا بالأجر عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم، قد تصل العقوبة الي السجن المؤبد.

