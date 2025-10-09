إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة ـ الفيوم، بنطاق مركز شرطة سنورس، وتوقفت حركة المرور على الطريق جزئيًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة علي طريق الفيوم ـ القاهرة

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز سنورس، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة ـ الفيوم، أمام مدخل أبشواي بدائرة مركز شرطة سنورس، ووجود عدد من المصابين، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة الفيوم من رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

