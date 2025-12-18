إخماد حريق شب في مزرعة دواجن بالفيوم

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب في مزرعة دواجن بعزبة السلام التابعة لمركز إطسا، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الأبنية المجاورة لها دون وقوع إصابات، وجاري حصر الخسائر المادية.

السيطرة على حريق في مزرعة دواجن

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز اطسا، يفيد بتلقي إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق في مزرعة دواجن بعزبة السلام التابعة لمركز إطسا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف الي مكان الحريق، وتبين أن ماس كهربائي تسبب في إشعال النيران في محتويات مزرعة الدواجن، وتمت محاصرة ألسنة اللهب حتى لا تمتد إلى المباني المجاورة، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة وإخماد الحريق الذي لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، وجار حصر الخسائر المادية بالمزرعة.

قرار النيابة تجاه الحادث

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا بالفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب فني حرائق من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

ويشير تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن محافظات مصر تسجل سنويا ما بين 47000 إلى 49000 حريق، بمتوسط يومي منك 130 إلى 140 حريقا، وتحتل محافظة القاهرة المركز الأول بمعدل 13.4% من إجمالي الحوادث.

