أفضل الخلطات العشبية لزيادة امتصاص الحديد في الجسم، تعرفي عليها

خلطات عشبية لزيادة امتصاص الحديد في الجسم، يعد الحديد أحد المعادن الأساسية في الجسم، فهو المسؤول عن تكوين الهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين إلى الخلايا والأنسجة، كما يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الطاقة والحفاظ على صحة الشعر والبشرة والمناعة.

ومع ذلك، تعاني الكثير من النساء من نقص الحديد بسبب سوء التغذية أو فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية أو الحمل، مما يجعل البحث عن طرق طبيعية لرفع نسبته أمرًا ضروريًا.

وهنا يأتي دور الأعشاب التي أثبتت الدراسات أنها تحسن امتصاص الحديد وتدعم وظائف الدم.

أهم خلطات عشبية تساعد على زيادة امتصاص الحديد في الجسم

في هذا التقرير نستعرض أهم الخلطات العشبية الطبيعية التي تساعد على زيادة امتصاص الحديد في الجسم، مع شرح فوائد كل مكوّن وكيفية تحضير المشروب للحصول على أفضل نتيجة، وفقا لموقع onlymyhealthy.

مشروب القراص مع الليمون لرفع الحديد بسرعة.

يُعد القراص (الحريقة) من أغنى الأعشاب بالحديد والمعادن الداعمة لتكوين الدم. يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C أيضًا، مما يجعله مثاليًا لزيادة امتصاص الحديد النباتي.

طريقة التحضير:

ملعقة من ورق القراص المجفف.

كوب ماء مغلي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

يُترك القراص في الماء المغلي 10 دقائق، ثم يُصفّى ويُضاف الليمون لتعزيز الامتصاص.

الفائدة:

يرفع مستوى الحديد والهيموغلوبين.

يقلل أعراض نقص الحديد مثل الدوخة والإرهاق وتساقط الشعر.

يحسّن الدورة الدموية ويزيد الطاقة.

خلطة المورينجا مع العسل لتحسين امتصاص الحديد وتقوية المناعة

تُلقّب المورينجا بشجرة المعجزات لأنها غنية بالحديد وفيتامين C والكالسيوم والمغنيسيوم. كما يساعد العسل على نقل المعادن داخل الجسم وتحسين امتصاصها.

طريقة التحضير:

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق المورينجا.

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة عسل.

تُمزج المكونات جيدًا ويُشرب المشروب صباحًا على معدة فارغة.

الفائدة:

يرفع نسب الحديد طبيعيًا.

يمنح الجسم طاقة ونشاطًا.

يخفّف الالتهابات ويقوّي المناعة.

شراب البقدونس بالليمون لامتصاص أعلى للحديد

يُعد البقدونس من أشهر النباتات الغنية بالحديد والفولات، ويحتوي على نسبة ممتازة من فيتامين C مما يزيد امتصاص الحديد داخل الأمعاء.

طريقة التحضير:

حزمة بقدونس طازج.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

يُخلط البقدونس في الخلاط مع الماء ثم يُصفّى ويُضاف الليمون، ويُشرب فورًا.

الفائدة:

يرفع مخزون الفيريتين في الدم.

يساعد في علاج الأنيميا وسوء امتصاص الحديد.

يمنح البشرة نضارة لأنه يزيد تدفّق الدم.

مشروب الكمون الساخن مع الليمون لزيادة امتصاص الحديد بعد الطعام

يُعرف الكمون بقدرته على تحسين الهضم وعلاج الانتفاخ، لكنه أيضًا يحتوي على نسبة جيدة من الحديد. وعند دمجه مع الليمون، يصبح مشروبًا ممتازًا لتعويض نقص الحديد.

طريقة التحضير:

ملعقة كمون صحيحة أو مطحونة.

كوب ماء مغلي.

عصير نصف ليمونة.

يُنقع الكمون 10 دقائق ثم يُضاف الليمون ويُشرب دافئًا.

الفائدة:

يعزّز امتصاص الحديد من الطعام.

يخفف تشنجات المعدة ويعالج الغازات.

مناسب للنساء أثناء الدورة الشهرية.

شاي الزعتر الغني بالحديد مع العسل

يحتوي الزعتر على نسبة عالية من الحديد والمغنيسيوم، إضافة إلى دوره في تنشيط الدورة الدموية وتحسين وظائف الجسم.

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

كوب ماء مغلي.

عسل للتحلية.

الفائدة:

يساعد في رفع الحديد بطريقة لطيفة على المعدة.

يخفف الإرهاق المزمن المصاحب لنقص الحديد.

يعزز أداء الجهاز التنفسي.

مشروب الكركديه الدافئ مع القرفة لرفع الحديد وتحسين الدورة الدموية

الكركديه يحتوي على نسبة جيدة من الحديد وفيتامين C، ويعمل مع القرفة على تنشيط الجسم وتحسين امتصاص المعادن.

طريقة التحضير:

ملعقة كركديه.

نصف ملعقة قرفة مطحونة.

كوب ماء مغلي.

الفائدة:

يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء.

يحسّن الضغط والدورة الدموية.

يزيد امتصاص الحديد بفضل مضادات الأكسدة.

خلطة الزبيب الأسود مع الحلبة لرفع الهيموغلوبين

الزبيب الأسود معروف بقدرته على رفع مستوى الحديد بسرعة، بينما تساعد الحلبة في زيادة امتصاصه وتحسين الهضم.

الطريقة:

يُنقع الزبيب الأسود في ماء ليلة كاملة.

في الصباح يُغلى قليل من الحلبة ويُصفّى.

يُخلط ماء الزبيب مع ماء الحلبة ويُشرب على الريق.

الفائدة:

يناسب الأطفال والنساء.

يعالج الأنيميا ويقلل الدوخة وسرعة التعب.

يقوّي الشعر والأظافر.

شاي النعناع مع القرفة لدعم امتصاص الحديد بدون تهييج للمعدة

رغم أن النعناع مهدّئ للهضم ويقلل الغازات، إلا أنه لا يحتوي على الحديد، لكن دوره يكمن في تهيئة المعدة لامتصاص الحديد من الطعام. وعند دمجه مع القرفة تصبح الخلطة محفّزة للدورة الدموية.

طريقة التحضير:

ملعقة نعناع.

ربع ملعقة قرفة.

ماء مغلي.

الفائدة:

يقلل اضطراب المعدة الذي يمنع امتصاص الحديد.

يمنع الانتفاخ المرتبط بالأنيميا.

يساعد الجسم على الاستفادة من الطعام بشكل أكبر.

نصائح مهمة لزيادة امتصاص الحديد مع المشروبات العشبية

حتى تُعطي هذه الخلطات أفضل نتيجة، اتّبعي هذه الإرشادات:

تجنّبي شرب الشاي والقهوة بعد الطعام مباشرة لأنها تعيق امتصاص الحديد.

تناولي مصادر الحديد مع فيتامين C مثل الليمون والبرتقال والبقدونس.

تجنبي منتجات الألبان مع وجبة الحديد لأنها تقلل امتصاصه.

تناولي الخلطات يوميًا لمدة أسبوعين للحصول على نتيجة ملموسة.

إذا كنتِ تعانين من أنيميا شديدة، استشيري طبيبك قبل الاكتفاء بالأعشاب فقط.

