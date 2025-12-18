الخميس 18 ديسمبر 2025
حوادث

تفريغ الكاميرات بإصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي

حادث تصادم
حادث تصادم
أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى الأوسطي بالبدرشين، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وذلك لكشف ملابسات الحادث.

 

حادث الطريق الدائرى الأوسطى

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بالبدرشين بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حوادث طرق المرورية 

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر المادية، والإصابات البشرية، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

