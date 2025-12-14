الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرارات قضائية جديدة بشأن عصابة تزوير العملة والأوراق الرسمية بالقاهرة

تشكيل عصابي، فيتو
تشكيل عصابي، فيتو
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بحبس أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات المحلية وترويجها بمواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط وكر المتهمين، وكذلك فحص هواتفهم المحمولة، وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية") تخصص فى اصطناع العملات"المحلية"والترويج لبيعها لتحقيق مكاسب مالية، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات ورقية مُقلدة فئات مختلفة – الخامات والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامى – 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للعملات المضبوطة تمهيدًا لبيعها لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تزوير المحررات الرسمية مسؤولية منّ؟ 

وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التواصل الاجتماعي النيابة العامة بمحافظة القاهرة تزوير المحررات الرسمية جرائم تقنية المعلومات

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سقوط شخص من الطابق السادس بالتجمع

قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة

أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر

حجز فرد أمن متهم بالتحرش بـ 5 أطفال KG2 داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة

تعرف على قرارات النيابة ضد 8 رجال ونساء ضمن شبكة دعارة داخل ناد صحي بالتجمع

حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة محابس نحاسية بالتجمع الأول

تجديد حبس قائدي سيارتين بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر

حجز مديرة كيان تعليمي "دون ترخيص" بالقناطر للنصب على المواطنين

الأكثر قراءة

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

تيفاني عضوة “Girls’ Generation” والممثل بيون يو هان يعلنان نيتهما للزواج

أبرزها ريال مدريد مع ألافيس، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

أسباب زيادة الالتهابات عند المرأة في الشتاء، وطرق الوقاية منها

طقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار المتوسطة

خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

ارتفاع الضاني وانخفاض البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تعرف على الجدول الزمني المتبقي لانتخابات مجلس النواب 2025

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والبربون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads