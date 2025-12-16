النيابة تأمر بتحليل المخدرات لحارس مدرسة دولية متهم بالتحرش بالأطفال

18 حجم الخط

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بإجراء تحليل المخدرات لحارس أمن بإحدى المدارس الدولية بمنطقة المقطم متهم بالتحرش بعدد من الأطفال داخل المدرسة وذلك لكشف حقيقة تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وأفادت التحقيقات أن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط المتهم، وهو حارس أمن يعمل بالمدرسة، عقب بلاغ تقدم به ولي أمر طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، مقيد بالصف الدراسي «KG1»، اتهم فيه الحارس بالتحسس من مناطق حساسة بجسد نجله داخل حرم المدرسة.

وبمواجهة المتهم، جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استكمال سماع أقوال الشهود وفحص ملابسات الحادث للوقوف على تفاصيله كاملة.

