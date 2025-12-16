الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

استعجال تقرير الخبراء لتشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات المحلية بالقاهرة

استعجلت  النيابة العامة تقرير الخبراء في واقعة عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات المحلية وترويجها بمواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة كيفية التزوير.

تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيق

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام، قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية") تخصص فى اصطناع العملات "المحلية" والترويج لبيعها لتحقيق مكاسب مالية، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات ورقية مُقلدة فئات مختلفة – الخامات والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامي – 5 هواتف محمولة، "بفحصها تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي").

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للعملات المضبوطة تمهيدًا لبيعها لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

