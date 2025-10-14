مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص،على الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الشرقية، في اتجاه قرية الزوامل.

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، فيما حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

