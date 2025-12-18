الخميس 18 ديسمبر 2025
حوادث

انتخابات النواب 2025، ضبط 8 أشخاص بـ3 محافظات بتهمة توزيع رشاوى مالية على الناخبين

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 8 أشخاص لقيامهم بحث المواطنين على التصويت لصالح المحرشحين وتوزيع رشاوى مالية فى 3 محافظات.

 

القبض على 8 أشخاص بـ3 محافظات بتوزيع رشاوي مالية على الناخبين

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة، وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين لحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة ثانى المحلة بالغربية من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة لقيامها بحث المواطنين على التصويت لصالح إثنين من المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية من ضبط (3 أشخاص) بمحيط الدائرة لقيامهم بحث المواطنين على التصويت لصالح إثنين من المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية
