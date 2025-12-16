الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

قرار قضائي جديد ضد مطور عقاري شهير لإصداره شيكات بدون رصيد

حبس متهم
حبس متهم
جدد قاضي المعارضات ببدر، حبس  مطور عقاري شهير يعمل بعدد من المدن الجديدة، وذلك على خلفية صدور أحكام ضده في قضايا مالية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت إلى رجال مباحث  قسم شرطة بدر، أن المتهم موجود داخل نطاق دائرة القسم.

تحركت قوة أمنية مكبرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت القوات من القبض عليه تنفيذًا لأحكام صادرة ضده، ما بين أحكام غيابية وأخرى نهائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة، وعرضه على جهات التحقيق المختصة التي قررت حبسه على ذمة القضايا.

وأشارت التحريات إلى أن المطور العقاري يمتلك عددًا من المشروعات العقارية بعدة مناطق، من بينها مدينة بدر ومدينة الشروق والعبور الجديدة، وتشمل مشروعات ما بين مولات تجارية وكمبوندات سكنية.
وأضافت التحريات أن بعض هذه المشروعات شهدت تأخرًا في معدلات التنفيذ والتسليم، مع عدم وجود أعمال إنشاء ملموسة على أرض الواقع بعدد من المشروعات الحديثة، وهو ما يخضع حاليًا للفحص من الجهات المعنية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات وفحص الموقف القانوني للمشروعات، مع التأكيد على أن التحقيقات ما زالت جارية، ولم يصدر حتى الآن حكم بات في القضايا المنظورة.

