الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استولى على مليون جنيه من الضحايا، نيابة الأموال العامة تأمر بتفريغ محادثات نصاب السفر للخارج لكشف ملابساته

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ محادثات وهواتف متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وذلك عقب إدلاء المتهم باعترافاته، بممارسته نشاطًا إجراميًّا تخصص من خلاله في خداع ضحاياه والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل إجراءات السفر وتوفير فرص عمل خارج البلاد، وذلك عقب ضبطه بواسطة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمحافظة الجيزة.

وأوضح المتهم أنه أوهم المواطنين بقدرته على توفير فرص عمل بالخارج على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية، لافتًا إلى أنه يروج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب أكبر عدد من الضحايا.

تفاصيل الضبط 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة. وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر المتهم بصحة الاتهامات المنسوبة إليه، واعترف بتحصله على مبالغ مالية من المواطنين دون توفير أي فرص عمل حقيقية لهم.


وأسفرت الجهود الأمنية عن تحديد خمسة مواطنين من ضحايا المتهم، والذين أكدوا تعرضهم للنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت نحو مليون جنيه، مقابل وعود كاذبة بالسفر والعمل بالخارج.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما شددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تستغل تطلعات المواطنين للعمل بالخارج، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال مرتكبيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية التواصل الاجتماعي جرائم النصب والاحتيال نيابة الأموال العامة مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

قرارات قضائية جديدة بشأن عصابة تزوير العملة والأوراق الرسمية بالقاهرة

قرار جديد من النيابة ضد تاجر أدوية ومنشطات مغشوشة بالإسكندرية

حبس مدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سقوط شخص من الطابق السادس بالتجمع

قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة

أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر

حجز فرد أمن متهم بالتحرش بـ 5 أطفال KG2 داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة

تعرف على قرارات النيابة ضد 8 رجال ونساء ضمن شبكة دعارة داخل ناد صحي بالتجمع

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي تاريخي لكأس العرب 2025

عودة حركة القطارات بالكامل على خط القاهرة – الإسكندرية بعد حادث حاويات طوخ

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

دون كشف عن الخلفية العميقة للحادث، الشرطة الأسترالية تعلن تفاصيل جديدة في هجوم سيدني

زراعة البحيرة تعقد اجتماعا لتصحيح الحيازات والأحواض على المنظومة

انطلاق تدريبات منتخب المغرب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية (صور)

«الزراعة الذكية» محور برنامج تدريب المدربين لمحصول البصل ببني سويف

هاني رمزي يكشف كواليس رحيله عن لجنة "الإسكاوتنج" في الأهلي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads