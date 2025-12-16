استولى على مليون جنيه من الضحايا، نيابة الأموال العامة تأمر بتفريغ محادثات نصاب السفر للخارج لكشف ملابساته

18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ محادثات وهواتف متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وذلك عقب إدلاء المتهم باعترافاته، بممارسته نشاطًا إجراميًّا تخصص من خلاله في خداع ضحاياه والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل إجراءات السفر وتوفير فرص عمل خارج البلاد، وذلك عقب ضبطه بواسطة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمحافظة الجيزة.

وأوضح المتهم أنه أوهم المواطنين بقدرته على توفير فرص عمل بالخارج على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية، لافتًا إلى أنه يروج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب أكبر عدد من الضحايا.

تفاصيل الضبط

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة. وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر المتهم بصحة الاتهامات المنسوبة إليه، واعترف بتحصله على مبالغ مالية من المواطنين دون توفير أي فرص عمل حقيقية لهم.



وأسفرت الجهود الأمنية عن تحديد خمسة مواطنين من ضحايا المتهم، والذين أكدوا تعرضهم للنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت نحو مليون جنيه، مقابل وعود كاذبة بالسفر والعمل بالخارج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما شددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تستغل تطلعات المواطنين للعمل بالخارج، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال مرتكبيها.

