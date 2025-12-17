الأربعاء 17 ديسمبر 2025
حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية ببدر

حبس متهمين
حبس متهمين
 أمرت نيابة بدر، بحبس 4 أشخاص تخصصوا في سرقة الوحدات السكنية تحت الإنشاء، واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "سيء النية" – تاجر خردة مقيم بدائرة القسم وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها المكثفة في مكافحة جرائم السرقات وضبط مرتكبيها، وأسفرت الحملات الأخيرة عن تحقيق نتائج إيجابية شملت عدة مناطق. 

وتم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بعد ممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية، وبحوزته مبلغ مالي و2 مفتاح مصطنع. واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

