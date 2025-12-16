الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سائق ميني باص اصطدم بعقار سكني في بدر

تفريغ كاميرات،فيتو
تفريغ كاميرات،فيتو
أمرت نيابة بدر، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة سائق ميني باص اصطدم بعقار سكني في مدينة بدر، مما أسفر عن تلفيات في الطابق الأرضي وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

حادث مدينة بدر

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد باصطدام ميني باص بعقار سكني بدائرة قسم شرطة بدر وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين تهشم أجزاء من العقار بالطابق الأرضى دون وقوع أي إصابات.

وتم التحفظ على السائق وتم اقتياده الى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامةالتحقيق.

