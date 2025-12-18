طريقة عمل طاجن الخضار بالصلصة، وجبة متكاملة بفوائد لا تحصى

18 حجم الخط

طريقة عمل طاجن الخضار بالصلصة، من الأطباق الشرقية الأصيلة التي تحتل مكانة خاصة على المائدة العربية، فهو يجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية، إلى جانب سهولة التحضير وتوافر مكوناته في كل بيت.





ويُفضل هذا الطبق لدى الكثيرين لأنه مناسب للنباتيين، ويمكن تقديمه كوجبة رئيسية خفيفة أو كطبق جانبي بجانب الأرز أو الخبز البلدي.





مميزات طاجن الخضار بالصلصة

ما يميز هذا الطاجن هو مرونته؛ إذ يمكن استخدام أي نوع من الخضراوات المتاحة حسب الموسم، كما يمكن التحكم في كمية الزيت والتوابل ليكون مناسبًا للدايت أو للأنظمة الغذائية الصحية. إضافة الصلصة تمنحه نكهة غنية وتساعد على نضج الخضار بشكل متجانس داخل الفرن.





المكونات الأساسية لعمل طاجن الخضار بالصلصة

يمكن تعديل الكميات حسب عدد الأفراد، لكن المكونات الأساسية تشمل:

حبة بطاطس كبيرة مقطعة شرائح أو مكعبات

حبة كوسة مقطعة حلقات

حبة باذنجان رومي أو عروس مقطع

حبة جزر مقطعة شرائح

حبة فلفل رومي أخضر مقطع

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 فص ثوم مفروم

كوبان من عصير الطماطم الطازج

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة كمون

رشة بابريكا

رشة زعتر أو كزبرة جافة (اختياري)

كوب مرق خضار أو ماء ساخن

طريقة عمل طاجن الخضار بالصلصة خطوة بخطوة

تحضير الخضراوات

تُغسل الخضروات جيدًا، ثم تُقطع بأحجام متوسطة حتى تنضج في نفس الوقت داخل الفرن. يُفضل رش القليل من الملح على الباذنجان وتركه دقائق ثم غسله للتخلص من أي مرارة.

تشويح الخضار (اختياري)

في طاسة على نار متوسطة، يُسخن الزيت ويُضاف البصل حتى يذبل، ثم الثوم ويُقلب سريعًا. يمكن تشويح الخضار لمدة دقائق بسيطة فقط لإبراز النكهة، أو تركها دون تشويح للحصول على طاجن أخف.

تحضير الصلصة

في وعاء، يُخلط عصير الطماطم مع صلصة الطماطم، ويُضاف الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والزعتر. تُقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ترتيب الطاجن

في طاجن فرن، تُرص الخضروات بشكل متداخل أو تُخلط كلها معًا، ثم تُسكب الصلصة فوقها حتى تغطي الخضار بالكامل. يُضاف كوب المرق أو الماء الساخن لضمان نضج الخضار وعدم جفاف الصلصة.

الطهي في الفرن

يُغطى الطاجن بورق فويل ويُدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30–40 دقيقة. بعد ذلك يُرفع الفويل ويُترك 10–15 دقيقة إضافية حتى تتسبك الصلصة وتأخذ سطحية خفيفة.



نصائح لنجاح طاجن الخضار بالصلصة

يُفضل تقطيع الخضار بأحجام متقاربة لضمان نضج متساوٍ.

يمكن إضافة قرن فلفل حار لمحبي النكهة الحارة.

لإضافة قيمة غذائية أعلى، يمكن إدخال البسلة أو الفاصوليا الخضراء.

يُقدم الطاجن ساخنًا مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي.



القيمة الغذائية للطاجن

يُعد طاجن الخضار بالصلصة وجبة غنية بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم، كما يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل فيتامين A وC والبوتاسيوم. وهو خيار مثالي لمن يسعون لتناول طعام صحي دون التخلي عن الطعم اللذيذ.

بهذا يكون طاجن خضار بالصلصة طبقًا متكاملًا يجمع بين البساطة، الطعم الأصيل، والفوائد الصحية، ليبقى دائمًا خيارًا مثاليًّا على سفرة العائلة.

