طريقة عمل كفتة العدس الاقتصادية فى خطوات سريعة

طريقة عمل كفتة العدس، كفتة العدس من الأكلات الاقتصادية والصحية في نفس الوقت، فهي بديل ممتاز للكفتة التقليدية المصنوعة من اللحوم، وتناسب أصحاب الميزانيات المحدودة وكذلك النباتيين.

وطريقة عمل كفتة العدس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة كما أنها غنية بالبروتين النباتي والألياف، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يجعلها خيار مثالي لوجبة غداء أو عشاء متكاملة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كفتة العدس الاقتصادية.

مكونات عمل كفتة العدس الإقتصادية:-

كوب عدس أصفر مغسول جيدا 

نصف كوب برغل ناعم

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة اختياري لزيادة التماسك

نصف كوب بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة شطة اختياري

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

بقسماط ناعم أو دقيق عند الحاجة

طريقة عمل كفتة العدس الإقتصادية:-

  • في قدر على النار، يسلق العدس في ماء كافى حتى ينضج تماما ويصبح طري، ثم يصفى جيدا من الماء.
  • ينقع البرغل في ماء دافئ لمدة 10 دقائق ثم يعصر جيدا.
  • في مقلاة، يشوح البصل في الزيت حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي فاتح، ثم يضاف الثوم ويقلب سريعا.
  • في وعاء عميق، يوضع العدس المسلوق والبرغل والبصل والثوم والبطاطس المهروسة.
  • تضاف البهارات والبقدونس ويخلط الخليط جيدا حتى يصبح متماسك.
  • إذا كان الخليط لين، يضاف القليل من البقسماط أو الدقيق حتى يتماسك.
  • تشكل الكفتة حسب الرغبة أصابع أو أقراص.
  • تسخن كمية مناسبة من الزيت.
  • تقلى الكفتة حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين.
  • ترفع على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد.
  • أو ترص الكفتة في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
  • تدهن الوجه بالزيت.
  • تخبز في فرن ساخن على درجة 180 لمدة 25 إلى 30 دقيقة مع التقليب.
  • تقدم مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية.
  • تقدم مع سلطة خضراء أو سلطة طحينة.
  • يمكن تقديمها في عيش بلدي كساندويتش مع طماطم وخيار.
  • تقدم مع صوص الزبادي أو الطحينة.
