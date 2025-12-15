طريقة عمل الأرز البسمتي الأبيض بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل الأرز البسمتى الأبيض، الأرز البسمتي الأبيض من أشهر وأفضل أنواع الأرز حول العالم، ويتميز بحبوبه الطويلة ورائحته العطرية الفريدة وقوامه الخفيف غير المتلاصق.

ويقدم الأرز البسمتى عادة بجانب أطباق اللحوم والدجاج والمشويات، كما يدخل في تحضير العديد من الوصفات الشرقية والعالمية، وعلى الرغم من بساطة مكوناته، إلا أن تحضيره بطريقة صحيحة هو السر للحصول على مذاق شهي وقوام مثالي.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل الأرز البسمتى الأبيض.

مكونات عمل الأرز البسمتى الأبيض:-

2 كوب أرز بسمتي

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن بلدي

1 ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

3 أكواب ماء ساخن أو مرق دجاج أو لحم

1 ورقة لورا

2 حبة حبهان

عود قرفة صغير

ملعقة صغيرة زبدة اختياري لمذاق أغنى

طريقة عمل الأرز البسمتى الأبيض:-

يغسل الأرز البسمتي جيدا بالماء البارد عدة مرات حتى يصبح الماء صافي.

ينفع الأرز لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ثم يصفى جيدا.

في قدر مناسب على نار متوسطة، يسخن الزيت أو السمن.

تضاف حبات الحبهان وورقة اللورا وعود القرفة وتقلب ثوانى حتى تظهر رائحتها.

يضاف الأرز المصفى ويقلب بلطف لمدة دقيقتين حتى يتغلف بالدهون.

يضاف الماء الساخن أو المرق إلى الأرز.

يضاف الملح ويقلب مرة واحدة فقط.

يترك الأرز على نار عالية حتى يبدأ بالغليان.

تخفف النار ويغطى القدر ويترك لمدة 12 إلى 15 دقيقة حتى يتشرب السائل تماما.

بعد النضج، تضاف ملعقة الزبدة.

يغطى القدر ويترك على نار هادئة جدا لمدة 5 دقائق إضافية.

يرفع من النار ويترك مغطى لمدة 5 دقائق قبل التقليب.

يقلب الأرز بالشوكة برفق للحفاظ على شكل الحبات.

أسرار الحصول على مذاق مميز ولا يقاوم، استخدام المرق بدل الماء يمنح الأرز نكهة أغنى.

عدم الإكثار من التقليب حتى لا يتكسر الأرز.

الالتزام بنسبة الماء الصحيحة لكل كوب أرز كوب ونصف ماء تقريبا.

إضافة القليل من الزبدة في النهاية تعطي لمعان وطعم رائع.

يمكن إضافة بصلة صغيرة مفرومة ناعم وتشويحها قبل الأرز لمذاق أعمق.

يقدم بجانب الدجاج المشوي أو المحمر.

مناسب جدا مع الكباب والكفتة واللحوم.

