طريقة عمل طاجن الفراخ بالبرتقال، وصفة سهلة التحضير ومغذية

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبرتقال واحد من الأطباق المميزة التي تجمع بين الطعم الحلو والحادق في آنٍ واحد، وهو من الوصفات التي تضيف تنوعًا وأناقة إلى مائدة الغداء أو العزومات.





يعتمد طاجن الفراخ بالبرتقال على استخدام عصير البرتقال الطبيعي مع التوابل والأعشاب، ما يمنح الفراخ نكهة فريدة ويجعلها طرية وغنية بالعصارة.



كما أن البرتقال لا يضيف طعمًا مميزًا فقط، بل يرفع من القيمة الغذائية للطبق بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة.

في هذا التقرير نستعرض طريقة عمل طاجن الفراخ بالبرتقال بخطوات سهلة ومكونات متوفرة، مع توضيح أسرار نجاح الوصفة وأفكار للتقديم.





فوائد الجمع بين الفراخ والبرتقال

قبل الدخول في طريقة التحضير، من المهم الإشارة إلى أن هذا الطبق ليس شهيًا فقط، بل صحي أيضًا. فالفراخ مصدر ممتاز للبروتين قليل الدهون، بينما يساهم البرتقال في:

تحسين امتصاص الحديد.

تعزيز المناعة.

إعطاء نكهة طبيعية دون الحاجة للإكثار من الدهون.

مساعدة اللحم على التطرية عند الطهي.





المكونات الأساسية لطاجن الفراخ بالبرتقال



دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع (حسب الرغبة).

2 كوب عصير برتقال طبيعي طازج.

2 ثمرة برتقال مقطعة شرائح.

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

3 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري).

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

1 ملعقة صغيرة زعتر أو روزماري.

ورق لورا (اختياري).

ملعقة صغيرة عسل نحل أو سكر بني (اختياري لإبراز الطعم الحلو).

طاجن الفراخ بالبرتقال، فيتو

طريقة التحضير خطوة بخطوة



أولًا: تتبيل الفراخ

تُغسل قطع الدجاج جيدًا بالماء والخل أو الليمون وتُصفّى.

في وعاء عميق، تُخلط الفراخ مع الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الزنجبيل، القرفة، الثوم المفروم وملعقة زيت.

تُترك الفراخ في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة، ويفضل تركها في الثلاجة 3–4 ساعات حتى تتشبع بالنكهات.

ثانيًا: تحضير الطاجن

في طاجن فخار أو صينية فرن، يُوضع جزء من شرائح البصل في القاع.

تُرص قطع الفراخ المتبلة فوق البصل.

يُضاف باقي البصل وشرائح البرتقال وورق اللورا والأعشاب.

يُسكب عصير البرتقال فوق المكونات بالكامل.

يُضاف العسل أو السكر البني إذا رغبتِ في نكهة حلوة متوازنة.

ثالثًا: الطهي في الفرن

يُغطّى الطاجن بورق ألومنيوم.

يُدخل فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 مئوية.

يُترك لمدة 45–60 دقيقة حتى تنضج الفراخ تمامًا.

يُرفع الغطاء ويُترك الطاجن 10–15 دقيقة إضافية لتحمير الوجه واكتساب لون شهي.

أسرار نجاح طاجن الفراخ بالبرتقال



يُفضل استخدام عصير برتقال طبيعي وليس المعلب.

اختيار دجاج بلدي أو طازج يعطي طعمًا أفضل.

لا تكثري من السكر أو العسل حتى لا يطغى الطعم الحلو.

الطاجن الفخار يعطي نكهة أعمق وطهيًا متساويًا.

يمكن إضافة القليل من مرق الفراخ إذا لاحظتِ قلة السوائل أثناء الطهي.

أفكار للتقديم

يُقدّم طاجن الفراخ بالبرتقال ساخنًا إلى جانب:

الأرز الأبيض أو الأرز بالشعيرية.

أرز بسمتي أو أرز بالزبدة.

خضار سوتيه مثل الجزر والبروكلي.

سلطة خضراء أو سلطة جرجير بالليمون.

كما يمكن تزيين الطبق بشرائح برتقال طازجة أو رشة بقدونس مفروم لإضافة لمسة جمالية.

طريقة طاجن الفراخ بالبرتقال، فيتو

تنويعات على الوصفة

طاجن الفراخ بالبرتقال والعسل والخردل: إضافة ملعقة خردل تعطي نكهة قوية ومميزة.

طاجن الفراخ بالبرتقال والبطاطس: تُضاف شرائح بطاطس متبّلة أسفل الفراخ.

طاجن دايت: يُحضّر بدون تحمير وبقليل من الزيت، ويُقدّم مع أرز بني.

القيمة الغذائية للطبق

يوفر الطبق بروتينًا عالي الجودة، مع كمية جيدة من فيتامين C والبوتاسيوم، وهو مناسب للأطفال والكبار، كما يمكن تقديمه للمرضى أو من يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا عند تقليل الدهون.

يُعتبر طاجن الفراخ بالبرتقال من الوصفات السهلة وغير التقليدية التي تضيف تنوعًا للمائدة، ويصلح للتقديم اليومي أو في المناسبات الخاصة. بمكونات بسيطة وخطوات واضحة، يمكنكِ تحضير طبق شهي يجمع بين الطعم الغني والفائدة الغذائية، ويترك انطباعًا مميزًا لدى كل من يتذوقه.

