طريقة عمل مناقيش الزعتر بمذاق مميز ولا يقاوم

طريقة عمل مناقيش الزعتر، مناقيش الزعتر من أشهر المخبوزات في المطبخ الشامي، وتقدم عادة على الإفطار أو العشاء مع كوب من الشاي أو اللبن.

وطريقة عمل مناقيش الزعتر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتميز بطعمها الشهي ورائحتها الزكية، وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل مناقيش الزعتر.

مكونات عمل مناقيش الزعتر:

4 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة ملح

¼ كوب زيت زيتون

1½ كوب ماء دافئ حسب امتصاص الدقيق

½ كوب زعتر بلدي أخضر أو ناشف

½ كوب سمسم محمص

½ كوب زيت زيتون

رشة ملح اختياري

طريقة عمل مناقيش الزعتر

طريقة عمل مناقيش الزعتر:-

في وعاء عميق، يخلط الدقيق مع السكر والملح جيدا.

تضاف الخميرة الفورية وتقلب مع المكونات الجافة.

يضاف زيت الزيتون ثم الماء الدافئ تدريجيا مع العجن المستمر.

تعجن العجينة لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومطاطية.

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى يتضاعف حجمها.

في وعاء صغير، يخلط الزعتر مع السمسم المحمص.

يضاف زيت الزيتون تدريجيا حتى نحصل على خليط متماسك وسهل الفرد.

بعد أن تختمر العجينة، تقسم إلى كرات متوسطة الحجم.

تفرد كل كرة على شكل دائرة بسُمك متوسط.

يدهن سطح كل دائرة بخليط الزعتر مع ترك حواف بسيطة.

ترص المناقيش في صينية مدهونة أو على ورق زبدة.

يسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية.

تخبز المناقيش لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تنتفخ الأطراف وتأخذ لون ذهبي.

استخدام زيت زيتون بكر يعطي طعم أصلي مميز.

لا تكثري من خليط الزعتر حتى لا تصبح المناقيش جافة.

يمكن خبزها في فرن ساخن جدا للحصول على قوام يشبه المخابز.

يفضل تقديمها ساخنة فور خروجها من الفرن.

