طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص، أكلة شتوية تدفي

18 حجم الخط

طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تميل كثير من الأسر إلى الأكلات الدافئة التي تمنح الجسم إحساسًا بالراحة والشبع، ويأتي طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص على رأس هذه الأكلات؛ فهو يجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية العالية، إلى جانب سهولة تحضيره وتوفر مكوناته في كل بيت.



هذه الوجبة ليست فقط مشبعة، بل تمنح طاقة ودفئًا طبيعيًا، خاصة عند تقديمها ساخنة مباشرة من الفرن.





فوائد طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص

قبل الدخول في طريقة التحضير، من المهم معرفة أن هذا الطبق يتميز بقيمة غذائية كبيرة؛ فالكبد مصدر غني بالحديد، ما يساعد في مقاومة الأنيميا والشعور بالإرهاق الذي يزداد شتاءً، بينما تحتوي القوانص على البروتين الضروري لبناء العضلات والشعور بالشبع لفترات أطول.



أما لسان العصفور، فيعد من النشويات الخفيفة سريعة الهضم، ويمنح الجسم طاقة تساعد على مقاومة البرودة.





مكونات عمل طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص

½ كيلو كبد وقوانص (مغسولة جيدًا ومقطعة قطع متوسطة)

2 كوب لسان عصفور

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 ثمرة طماطم مبشورة أو 2 ملعقة صلصة

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

كمون

كزبرة جافة

رشة شطة (اختياري)

مرقة دجاج أو ماء ساخن

ورقة لورا وحبهان (اختياري للنكهة)



طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص

في قدر على النار، ضعي السمن أو الزيت واتركيه يسخن جيدًا، ثم أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا.

أضيفي الثوم المفروم وقلّبيه سريعًا حتى تفوح رائحته، ثم ضعي الكبد والقوانص وقلّبي جيدًا حتى يتغير لونها.

أضيفي الطماطم المبشورة أو الصلصة، مع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة، وقلّبي المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات.

أضيفي ورقة اللورا والحبهان، ثم اسكبي كمية مناسبة من المرقة أو الماء الساخن، واتركي الخليط على نار هادئة حتى تنضج القوانص نصف نضج.

في طاسة أخرى، حمّري لسان العصفور في ملعقة صغيرة من السمن حتى يكتسب لونًا ذهبيًا مميزًا، فهذه الخطوة تمنحه طعمًا أغنى وتمنع تلاصقه.

أضيفي لسان العصفور المحمّر إلى خليط الكبد والقوانص، وقلّبي برفق، ثم انقلي الخليط إلى طاجن فرن.

أضيفي كمية مرقة كافية لتغطية المكونات، وادخلي الطاجن فرنًا ساخنًا على درجة 180 مئوية لمدة 25–30 دقيقة حتى يتشرب لسان العصفور السائل تمامًا ويحصل على قوام كريمي شهي.

طاجن لسان العصفور

نصائح لنجاح الطاجن

لتحصلي على طعم أغنى، يمكن إضافة مكعب زبدة صغير على وجه الطاجن قبل إدخاله الفرن.

إذا كنتِ تفضلين نكهة أقوى، أضيفي رشة بهارات مشكلة أو قرفة خفيفة.

يُقدم الطاجن مع سلطة خضراء أو مخلل ليوازن الطعم الدسم.

لماذا تعتبر هذه الأكلة مثالية للشتاء؟

طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص من الأكلات التي تجمع بين الدفء والطعم البيتي الأصيل، كما أنه طبق اقتصادي ومشبع يناسب الغداء أو العشاء. حرارة الفرن مع المكونات الغنية تجعل هذه الوجبة خيارًا مثاليًا للأيام الباردة، خاصة عند تناولها مع الأسرة في جو عائلي دافئ.



في النهاية، إذا كنتِ تبحثين عن أكلة شتوية سهلة، مغذية، وتُشعر بالدفء من أول ملعقة، فإن طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص هو الاختيار المثالي دون تردد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.