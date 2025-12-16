طريقة عمل صينية الكفتة في الفرن، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

18 حجم الخط

طريقة عمل صينية الكفتة، صينية الكفتة في الفرن من الأكلات الشرقية الشهيرة والمحبوبة لدى الكبار والصغار، فهي تتميز بمذاقها الغني وسهولة تحضيرها، كما أنها وجبة متكاملة يمكن تقديمها بجانب الأرز أو الخبز والسلطة.

وطريقة عمل صينية الكفتة، سهلة وبسيطة وتتنوع طرق إعداد الكفتة حسب الإضافات والتوابل المستخدمة، إلا أن الطريقة التقليدية تبقى الأكثر انتشارا.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل صينية الكفتة فى الفرن

مكونات صينية الكفتة في الفرن:-

نصف كيلو لحم مفروم يفضل أن يكون به نسبة دهون

بصلة كبيرة مبشورة ومصفاة من الماء

2 فص ثوم مفروم

ربع كوب بقدونس مفروم ناعم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة قرفة اختياري

ملعقة كبيرة بقسماط أو دقيق لتماسك الكفتة

مكونات صينية الخضار

2 حبة بطاطس مقطعة شرائح

2 حبة طماطم مقطعة شرائح

حبة فلفل رومي مقطعة شرائح اختياري

بصلة مقطعة حلقات

مكونات الصلصة

كوب عصير طماطم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة خل

ملعقة كبيرة زيت

طريقة عمل صينية الكفتة

طريقة عمل صينية الكفتة فى الفرن:-

في وعاء عميق، نضع اللحم المفروم.

نضيف البصل المبشور والثوم والبقدونس.

نتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا.

نضيف البقسماط أو الدقيق ونخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نترك الخليط يرتاح في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة ليصبح أسهل في التشكيل.

ندهن صينية الفرن بالقليل من الزيت.

نرص شرائح البطاطس في قاع الصينية.

نشكل الكفتة على هيئة أصابع أو أقراص متوسطة الحجم ونرصها فوق البطاطس.

نوزع شرائح الطماطم والبصل والفلفل فوق الكفتة.

في وعاء، نخلط عصير الطماطم مع صلصة الطماطم.

نضيف الثوم والملح والفلفل والسكر والخل والزيت.

نقلب جيدا ثم نسكب الصلصة فوق الصينية حتى تغطي المكونات دون غمر كامل.

نسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

نغطي الصينية بورق فويل وندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة.

نرفع ورق الفويل ونترك الصينية 10 إلى 15 دقيقة أخرى حتى تتحمر الكفتة وتأخذ لون ذهبي.

يمكن تشغيل الشواية لدقائق في النهاية لمذاق أشهى.

يفضل تصفية البصل جيدا من الماء حتى لا تتفكك الكفتة.

لا تكثري من التقليب أثناء التقديم للحفاظ على شكل الكفتة.

يمكن إضافة شرائح الكوسة أو الباذنجان حسب الرغبة.

تقدم صينية الكفتة ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، أو الخبز البلدي، وسلطة خضراء أو سلطة طحينة، أو الزبادي أو اللبن الرائب.

