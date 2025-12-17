طريقة عمل الشيش طاووق، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

18 حجم الخط

طريقة عمل الشيش طاووق، الشيش طاووق من أشهر الأطباق الشرقية المحبوبة في الوطن العربي، ويتميز بمذاقه الشهي وسهولة تحضيره وتنوع طرق تقديمه.

ويعتمد نجاح الشيش طاووق بشكل أساسي على التتبيلة التي تمنح الدجاج طراوة ونكهة غنية، وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل الشيش طاووق.

مكونات عمل الشيش طاووق:-

1 كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات متوسطة

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات

ثمرة فلفل أخضر

ثمرة فلفل ألوان اختياري

أسياخ خشبية أو معدنية

مكونات التتبيلة المميزة:

كوب زبادي

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

3 فصوص ثوم مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة خردل اختياري لإضافة نكهة مميزة

طريقة عمل الشيش طاووق:-

في وعاء عميق، نضع الزبادي وزيت الزيتون وعصير الليمون والخل ونقلب جيدا.

نضيف الثوم المفروم وجميع التوابل والبهارات والملح، ونخلط حتى تتجانس التتبيلة.

نضيف مكعبات الدجاج إلى التتبيلة ونقلب جيدا حتى تغطى بالكامل.

نغطي الوعاء ونتركه في الثلاجة من 4 إلى 12 ساعة، وكلما زادت مدة التتبيل كانت النكهة أعمق.

ننقع الأسياخ الخشبية في الماء لمدة 30 دقيقة حتى لا تحترق.

نرص مكعبات الدجاج بالتبادل مع البصل والفلفل في الأسياخ.

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

نرص الأسياخ في صينية مبطنة بورق زبدة.

ندخلها الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة مع التقليب مرة واحدة.

يمكن تشغيل الشواية في آخر 5 دقائق للحصول على لون ذهبي شهي.

أو نسخن الجريل جيدا وندهنه بقليل من الزيت.

نضع الأسياخ ونقلبها حتى تنضج وتتحمر من جميع الجهات.

أو نضع ملعقة زيت في طاسة ساخنة.

نرص الأسياخ ونغطي الطاسة ونقلبها حتى تمام النضج.

لنجاح الشيش طاووق، استخدمى الزبادي فهو عنصر أساسي يمنح الدجاج طراوة ولا يستغنى عنه.

لا تكثري من الليمون حتى لا يجف الدجاج.

يفضل تقطيع الدجاج بحجم متساوى لضمان نضج متوازن.

إضافة الخردل أو القليل من دبس الرمان تعطي نكهة مطاعم مميزة.

لا تطهي الشيش طاووق على نار عالية جدا حتى لا يجف.

يمكن تقديم الشيش طاووق مع الأرز البسمتي أو الأرز الأبيض، والبطاطس المحمرة أو المشوية، والخبز البلدي أو العيش الشامي، وسلطة الطحينة أو سلطة الزبادي بالخيار، والثومية السورية لإضافة طعم لا يقاوم.

