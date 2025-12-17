كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتقدم على تالافيرا بثنائية في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس ملك إسبانيا، تقدم ريال مدريد على نظيره تالافيرا، بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

سيطر ريال مدريد على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى وأهدر فرصة هدف في الدقيقة الرابعة بعد كرة عرضية ويقابلها مبابي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ رائع من حارس تالافيرا.

وفي الدقيقة 7، أهدر ريال مدريد فرصة هدف جديد بعد تسديدة قوية من خيمينيز داخل منطقة الجزاء ومرت الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 15، أطلق كيليان مبابي تسديدة قوية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء لتمر الكرة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 19، أهدر فريق تالافيرا فرصة هدف بعد كرة عرضية ورأسية من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من لونين حارس ريال مدريد.

وفي الدقيقة 27، أنقذ حاري حارس تالافيرا فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة قوية من جولر من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 40، احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد تصدى لها كيليان مبابي وسددها بنجاح.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز مانو فاراندو لاعب تالافيرا هدفا بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين.

تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام تالافيرا بـ كأس ملك إسبانيا

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل مواجهة تالافيرا، والتي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

واستبعد ألونسو، المدافع أنطونيو روديجر، بجانب تيبو كورتوا حارس المرمى، من قائمة ريال مدريد لمباراة اليوم، من أجل إراحة الثنائي، حيث شهد التشكيل عدة تغييرات بوجود ديفيد خيمينيز في الدفاع، وماستانتونو في خط الوسط، وإندريك وجونزالو جارسيا في الهجوم.

تشكيل ريال مدريد أمام تالافيرا اليوم في كأس ملك إسبانيا

وجاء تشكيل نادي ريال مدريد أمام تالافيرا اليوم في كأس ملك إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيران جارسيا، ألفارو كاريراس، دين هاوسن، ديفيد خيمينيز.

خط الوسط: داني سيبايوس، ماستانتونو، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، جونزالو جارسيا، إندريك.

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد: خوان مارتينيز، فالديبيناس، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، سيسترو، تياجو بياترش، فينيسيوس جونيور، رودريجو، فران جونزاليس، جافي نافارو.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الانتصار على تالافيرا، من أجل الاستمرار في تحقيق نتائجه الإيجابية والتي بدأت بالانتصار يوم الأحد الماضي على ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك ريال مدريد في جعبته 20 لقبا لبطولة كأس ملك إسبانيا كثالث أكثر نادي حصدًا للقب خلف أتلتيك بلباو بـ24 لقبًا وبرشلونة الأول بـ32 لقبًا.

