جار الفنانة نيفين مندور يروى اللحظات الأخيرة في حياتها (فيديو)

18 حجم الخط

كشف المهندس مصطفى عطا الله، جار الفنانة الراحلة نيفين مندور، تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل شقتها بمحافظة الإسكندرية، وأسفر عن وفاتها، موضحا أن هناك معلومات غير دقيقة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سبب الوفاة.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل”، المذاع على قناة صدى البلد2، إن بعض الأخبار تحدثت عن ماس كهربائي في جهاز التكييف ومحاولة الراحلة الخروج من الغرفة، إلا أن كثافة الدخان حالت دون ذلك.



وأشار إلى أن الحريق وقع في الساعات الأولى من الصباح، وأن الدخان كان كثيفا بشكل غير طبيعي، وانتشر بسرعة في أدوار العقار، لدرجة أنه لم يتمكن أحد من فتح النوافذ بسبب انعدام الرؤية، رغم وجوده على بعد عدة أدوار من الشقة محل الحادث.

وأوضح عطا الله أن زوج الفنانة الراحلة حاول أكثر من مرة الدخول إلى الشقة لإنقاذها، وكان يخرج إلى شرفة العقار لالتقاط أنفاسه ثم يعود مجددا، إلا أن كثافة الدخان حالت دون تمكنه من الوصول إليها، مشيرا إلى أن العاملين بالمنزل تمكنوا من الخروج، بينما لم تستطع نيفين مندور النجاة.

وتابع: "زوج الفنانة الراحلة كان بيجري داخل الشقة وأنا سامع صوت رجليه، من كثافة الدخان بيطلع على البلكونة على الشارع بياخد نفس، وبيرجع تاني ياخد نفس، دا يعني مش قادر، والشغالة كانت معه برضو ومقدروش ينقذوا نيفين".

وأكمل: “في ناس عاوزين يطلعوا الموضوع جريمة ومدبرة، بالعقل دا أنا هقتل مراتي واقعد جنبها، لو المطافي تأخرت دقيقتين زوج نيفين كان مات، دا راجل محترم طوال الوقت مع زوجته، كمان دا محترم مع الجيران”.

ونفى جار الراحلة بشكل قاطع وجود أي شبهة جنائية، مؤكدا أن العلاقة بين الزوجين كانت مستقرة وطبيعية، واصفا الزوج بأنه شخص محترم وبذل أقصى ما في وسعه لإنقاذ زوجته، مشددًا على أن الحديث عن وجود جريمة أو خلافات أسرية عارٍ تمامًا من الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.