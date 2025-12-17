الأربعاء 17 ديسمبر 2025
رئيس مدينة منوف ينتقل لموقع خروج قطار عن القضبان في محطة الحامول

انتقل وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، إلى محطة الحامول لمتابعة تداعيات حادث خروج قطار عن القضبان والوقوف على الإجراءات المتخذة ميدانيًا.

خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول في المنوفية

وشهدت محطة الحامول التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، منذ قليل، خروج إحدى عربات قطار عن القضبان، دون وقوع إصابات بين الركاب.

خروج العربة الثالثة عن القضبان بمحطة الحامول

الواقعة حدثت فى القطار رقم 544 طنطا – القاهرة، حيث خرجت العربة الثالثة وتحمل رقم 16346 عن القضبان بالقرب من محطة الحامول، وذلك نتيجة سقوط جزء معدني من الجرار، ما أدى إلى انحراف هيكل القطار.

وأكدت مصادر  أن الحادث وقع منذ قليل بـ مركز منوف وأدى ذلك إلى توقف الحركة تماما على الخط، وجاري التعامل معه من قبل الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث.

الدفع بقاطرة من طنطا لإعادة تسيير الحركة

وأضافت المصادر أنه يجري حاليًا إحضار قاطرة بديلة من مدينة طنطا لإعادة تسيير حركة القطارات ورفع آثار الواقعة في أقرب وقت ممكن، مع انتظام حركة القطارات فور الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأمين.

الحامول خروج قطار عن القضبان محافظة المنوفية محطة الحامول مدينة طنطا مركز منوف

