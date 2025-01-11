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استجابة للأهالى، تشغيل 15 محبسا لغسل شبكات مياه منوف في المنوفية

تشغيل 15 محبس لغسل
تشغيل 15 محبس لغسل شبكات مياه منوف في المنوفية

اشتكى العديد من أهالى مدينة منوف فى محافظة المنوفية، من تغير طعم ورائحة مياه الشرب منذ أمس الجمعة وذلك بعد انقطاعها لمدة قاربت 24 ساعة بسبب وجود عطل فى خط المياه البحارى بالمركز.

غسيل شبكات المياه بمنوف

وقال مصدر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، فى تصريحات لـ "فيتو" أنه يجرى حاليًا عمليات غسيل بكافة المناطق بمنوف، مشيرًا إلى تشغيل أكثر من 15 محبس غسيل للشبكة كأمر اعتيادى يحدث دائما بعد الأعطال.

 

وأكد المصدر على أن العطل كان كبيرًا، لافتًا إلى أن المياه ستعود لطبيعتها اليوم وذلك بعد الإنتهاء من عمليات غسيل الشبكة التى تجرى حاليًا.

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