المنوفية تشكل غرفة العمليات استعدادا لجولة الإعادة بانتخابات النواب

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعه الدوري برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، والعميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، ومدير عام شؤون مكتب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من مديري المديريات الخدمية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركات الكهرباء والغاز، والأوقاف، وعدد من الإدارات المعنية بالديوان العام.

استعدادات مكثفة لجولة الإعادة

واستهل محافظ المنوفية الاجتماع بالتشديد على جميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.

تجهيزات لوجستية ومناخ آمن للناخبين

وأكد أبو ليمون على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللوجستية اللازمة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

تنسيق كامل مع كافة الجهات

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية والمعنية، لمتابعة الحالة العامة للجان الانتخابية، وتلافي أية ملاحظات قد تعوق سير العملية الانتخابية.

غرف عمليات على مدار الساعة

كما وجه بتفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات.



وأكد محافظ المنوفية سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها النزاهة والشفافية، وبما يعكس صورة حضارية للعملية الديمقراطية داخل المحافظة.

