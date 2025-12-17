الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول في المنوفية (صور)

خروج عربة قطار عن
خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول بالمنوفية (صور)
18 حجم الخط

شهدت محطة الحامول التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، منذ قليل، خروج إحدى عربات قطار عن القضبان، دون وقوع إصابات بين الركاب.

خروج العربة الثالثة عن القضبان بمحطة الحامول

الواقعة حدثت فى القطار رقم 544 طنطا – القاهرة، حيث خرجت العربة الثالثة وتحمل رقم 16346 عن القضبان بالقرب من محطة الحامول، وذلك نتيجة سقوط جزء معدني من الجرار، ما أدى إلى انحراف هيكل القطار.

وأكدت مصادر  أن الحادث وقع منذ نحو 15 دقيقة بـ مركز منوف وأدى ذلك الى توقف الحركة تماما على الخط، وجارٍ التعامل معه من قبل الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث.

الدفع بقاطرة من طنطا لإعادة تسيير الحركة

وأضافت المصادر أنه يجري حاليًا إحضار قاطرة بديلة من مدينة طنطا لإعادة تسيير حركة القطارات ورفع آثار الواقعة في أقرب وقت ممكن، مع انتظام حركة القطارات فور الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنوفية حركة القطارات محطة الحامول مدينة طنطا مركز منوف محافظة المنوفية

مواد متعلقة

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بمحطة شنوان بالمنوفية

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

المنوفية تشكل غرفة العمليات استعدادا لجولة الإعادة بانتخابات النواب

السبب مفاجأة، محامي عروس المنوفية يوضح أسباب استبعاد والدة الجاني من الاتهام

عروس المنوفية، ننشر أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل العمد والإجهاض

التقرير الطبى يكشف سبب وفاة تلميذة فى طابور الصباح بالمنوفية

تعرضت لحالات إغماء سابقة، تفاصيل وفاة تلميذة داخل مدرسة دناصور بالمنوفية

تفاصيل سقوط 8 منازل بقرية جريس في أشمون بالمنوفية (فيديو)

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

أبو الغيط: دعم صمود الفلسطينيين أفضل طريق لمقاومة الاحتلال

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

الكهرباء تحدد أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع وخطوات تجنب الغرامات

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads