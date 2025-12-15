التقرير الطبى يكشف سبب وفاة تلميذة فى طابور الصباح بالمنوفية

18 حجم الخط

كشفت مصادر طبية أن تقرير وفاة الطالبة ملك طارق أكد أن سبب الوفاة يرجع إلى اضطراب في نظام التوصيل الكهربائي للقلب، وهو ما يؤدي إلى عدة مضاعفات صحية خطيرة، من بينها حدوث انقطاع في التوصيل بين الأذين والبطين، الأمر الذي قد يتسبب في توقف مفاجئ لعضلة القلب وحدوث الوفاة، وهو ما حدث أثناء طابور الصباح اليوم.

تعرضت لحالات إغماء سابقة، تفاصيل وفاة تلميذة داخل مدرسة دناصور بالمنوفية

وكانت مدرسة دناصور الابتدائية التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، شهدت صباح اليوم الإثنين، واقعة مؤسفة تمثلت في وفاة تلميذة بالصف السادس الابتدائي، عقب تعرضها لحالة إغماء أثناء طابور الصباح.

إغماء في طابور الصباح

وكانت الأجهزة المعنية تلقت إخطارًا يفيد بتعرض التلميذة ملك طارق لحالة إعياء مفاجئة أثناء الطابور، حيث جرى نقلها على الفور إلى وحدة دناصور الصحية بـ مركز الشهداء في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية.

وقال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية: إن التلميذة سبق لها التعرض لحالات إغماء مماثلة قبل واقعة اليوم، مؤكدًا أن الطالبة سقطت مغشيًا عليها أثناء طابور الصباح، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بنقلها إلى الوحدة الصحية، لكنها توفيت قبل وصولها للرعاية الكاملة.

