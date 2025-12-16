المقاولون العرب تبدأ إصلاح واجهات المنازل المتأثرة بحادث القطار بمدينة طوخ

18 حجم الخط

بدأت محافظة القليوبية، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، أعمال إصلاح وإعادة بناء واجهات المنازل التي تأثرت جراء حادث سقوط حاويات فارغة من قطار بضائع أمام قرية السفاينة بطوخ، وذلك عقب الانتهاء من رفع الحاويات (الكونتنرات) المتسببة في حدوث التلفيات.

وتشمل الأعمال إصلاح جميع الأضرار التي لحقت بواجهات المباني، وإعادة تأهيلها وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت، وذلك بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمنازل من خلال اللجنة الهندسية المختصة بسلامة المنشآت بالمدينة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة القليوبية على رفع المعاناة عن الأهالي المتضررين، والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تأثر الحركة اليومية بالمنطقة بأعمال الإصلاح.

كانت قرية السفاينة بمركز طوخ في محافظة القليوبية، قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بالقرب من مول العابد بطوخ، ما أدى إلى توقف حركة القطار، وانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة التحقيق.

سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بطوخ القليوبية

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ بسقوط 4 حاويات من أحد قطارات البضائع أثناء مروره بالقرب من مول العابد بقرية السفاينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة.

بالفحص، تبين سقوط الحاويات الأربع من القطار، ما أسفر عن انهيار أجزاء من سور السكك الحديدية الفاصل بين المنازل وشريط السكة الحديد، دون الإشارة إلى وقوع إصابات حتى الآن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط حاويات من قطار بضائع بالقليوبية

وبالفحص، تبين أن القطار كان قادمًا من القاهرة ومتجهًا إلى بنها، وأثناء مروره بمنطقة السفاينة سقطت عدة صناديق كونتنر من العربات، في حين استمر القطار في السير قبل أن يتوقف على بُعد يقارب كيلومترًا واحدًا من موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات وتضرر بعدد من المنازل، وجارٍ حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون الإعلان حتى الآن عن وقوع إصابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.