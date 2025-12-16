مصرع شاب أسفل عجلات القطار بمحطة شنوان بالمنوفية

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار بمحطة شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بسقوط شاب أسفل عجلات القطار

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بسقوط شاب أسفل عجلات القطار أثناء مروره بمحطة شنوان، وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يدعى فاروق علي عبد الرحمن، 33 عامًا، من قرية بروي التابعة لمركز تلا.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم، ووضعه تحت تصرف الجهات المختصة لاستخراج تصريح الدفن واستكمال الإجراءات القانونية، مع تحرير محضر بالواقعة.

حزن يخيم على أهالي قرية بروي عقب الحادث

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية بروي عقب سماعهم نبأ وفاة الشاب، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

