محافظات

تعرضت لحالات إغماء سابقة، تفاصيل وفاة تلميذة داخل مدرسة دناصور بالمنوفية

اسعاف
اسعاف
شهدت مدرسة دناصور الابتدائية التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، واقعة مؤسفة تمثلت في وفاة تلميذة بالصف السادس الابتدائي، عقب تعرضها لحالة إغماء أثناء طابور الصباح.

إغماء في طابور الصباح 

وكانت الأجهزة المعنية تلقت إخطارًا يفيد بتعرض التلميذة ملك طارق لحالة إعياء مفاجئة أثناء الطابور، حيث جرى نقلها على الفور إلى وحدة دناصور الصحية بـ  مركز الشهداء في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية.

وقال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية: إن التلميذة سبق لها التعرض لحالات إغماء مماثلة قبل واقعة اليوم، مؤكدًا أن الطالبة سقطت مغشيًا عليها أثناء طابور الصباح، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بنقلها إلى الوحدة الصحية، لكنها توفيت قبل وصولها للرعاية الكاملة.

يُذكر أن الحادث أثار حالة من الحزن بين أهالي القرية والعاملين بالمدرسة، مطالبين بتشديد المتابعة الطبية للطلاب داخل المدارس، خاصة من لديهم تاريخ مرضي.

