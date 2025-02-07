منها التوتر وتشنج العضلات، 10 أعراض تدل على نقص المغنيسيوم في الجسم

يساعد المغنيسيوم في الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، وينظم الجهاز العصبي ويخلق بروتينات جديدة.

ويؤكد الباحثون إن عددا كبيرا من الأشخاص حول العالم لا يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم المعزز للجسم.

بالنسبة للكثير من الناس، تكون آثار نقص المغنيسيوم خفيفة وربما لا يمكن ملاحظتها، ولكن بالنسبة للآخرين، يمكن أن تكون ضارة بشكل خطير بصحتهم.

لماذا نحتاج إلى المغنيسيوم؟

يعد المغنيسيوم مهمًا أيضًا لوظائف الجسم اليومية، وتقول المعاهد الأمريكية للصحة (NIH) أن الجسم يستخدمه لمجموعة كاملة من المهام التي تحافظ على الصحة، مثل:

تنظيم ضغط الدم.

تنظيم نسبة السكر في الدم.

صنع البروتين والعظام والحمض النووي.

وظيفة العضلات.

وظيفة الأعصاب.

كما يساعد الحفاظ على مستويات المغنيسيوم في إدارة التوتر أو الصداع النصفي أو آلام العضلات.

علامات نقص المغنيسيوم

يعيش الكثير من الناس بمستويات أقل من الموصى بها من المغنيسيوم، ولا تظهر عادتًا أعراض نقص مستويات المغنيسيوم، لذا، قد يكون الشخص مصابًا بنقص المغنيسيوم ولا بدرك ذلك.

يكون تشخيص نقص المغنيسيوم صعبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من الأعراض الأولية قد تشير إلى مجموعة واسعة من المشكلات الصحية الأخرى، ووقد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض على الإطلاق.

يمكن أن تكون بعض العلامات الأولى لنقص المغنيسيوم:

التعب.

فقدان الشهية.

تشنجات العضلات.

الغثيان.

تصلب.

ضعف.

إذا لم يتم علاج نقص المغنيسيوم، فقد تسوء الأمور، ويمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم الشديد إلى:

اضطرابات في ضربات القلب.

خدر ووخز.

تغيرات في الشخصية.

نوبات.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص المغنيسيوم؟

قد تزيد بعض الأدوية والحالات من خطر نقص المغنيسيوم ويكون الشخص أكثر عرضة لخطر نقص المغنيسيوم إذا كان يعيش مع:

مرض الجهاز الهضمي (مثل مرض كرون أو مرض الاضطرابات الهضمية).

مرض السكري من النوع 2.

اضطراب تعاطي الكحول.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم أيضًا أكثر عرضة لنقص المغنيسيوم، ومع تقدم أجسامنا في السن، تصبح أقل قدرة على امتصاص المغنيسيوم، ويمكن لبعض الأدوية أيضًا أن تمنع الجسم من امتصاص المغنيسيوم.

كيفية زيادة المغنيسيوم في الجسم

يحتاج الرجال البالغون إلى ما بين 400 و420 مليجرام (مجم) من المغنيسيوم يوميًا، وبالنسبة للنساء، فإن التوصية هي 310 إلى 320 مليجرام يوميًا.

النظام الغذائي

إن إضافة المزيد من المغنيسيوم إلى النظام الغذائي هي خطوة أولى للتغلب على أعراض نقص المغنيسيوم، وتشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ما يلي:

الخضراوات.

الفاصوليا الجافة.

المكسرات.

البذور.

الحبوب الكاملة.

تعد سلطة المانجو والأفوكادو والفاصوليا السوداء البسيطة طريقة لذيذة لتعزيز مستويات المغنيسيوم، وكل من الأفوكادو والفاصوليا السوداء غنيين بالمغنيسيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.