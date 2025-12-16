الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

قطار طوخ
قطار طوخ
18 حجم الخط
ads

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن بعض التاخيرات التي طرأت علي جداول تشغيل القطارات علي خط القاهرة/ الإسكندرية والناجمة عن التهديات واستخدام الطرق البديلة نتيجة إستمرار أعمال الصيانة والإصلاح الناتجة عن حادث سقوط بعض فوارغ الحاويات بين طوخ وسندنهور 

 

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديد إنه تم تشغيل الخط الطالع مفرد لمسير القطارات في الاتجاهين وتؤكد الهيئة حرصها علي تطبيق أعلي معايير السلامة علي السكة حرصا علي أمن وسلامة الركاب وضمان استمرارية الخدمة حتي الإنتهاء من الأعمال الجارية.

وسبق وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا حول حادث قطار طوخ أكد أن الحادث تم في تمام الساعة 23:10 من مساء يوم الإثنين الموافق 15 /12 /2025، وأثناء سير قطار بضائع محمل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور، بمحافظة القليوبية، سقطت السبنسة وبعض من المشمول وعدد من الحاويات من أعلى عربات القطار على جانبي السكة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو أضرار فنية لعربات القطار أو الخروج عن القضبان.


وأضاف بيان السكك الحديدية أنه على الفور تم الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة إلى موقع الحادث وجارٍ العمل على رفع الحاويات واستعادة حركة التشغيل على الخط.
 

وتتابع الهيئة القومية لسكك حديد مصر الموقف ومراجعة إجراءات السلامة والتشغيل بمنطقة الحدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الحركة، كما قامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية خط القاهرة الإسكندرية تشغيل القطارات

الأكثر قراءة

السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

الداخلية تحذر من التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

البنتاجون: واشنطن توافق على مبيعات عسكرية محتملة للبنان بقيمة 34.5 مليون دولار

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

غياب صلاح ومرموش، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وديا

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من النهي عن الجلوس على القبر 

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads