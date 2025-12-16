السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

18 حجم الخط

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن بعض التاخيرات التي طرأت علي جداول تشغيل القطارات علي خط القاهرة/ الإسكندرية والناجمة عن التهديات واستخدام الطرق البديلة نتيجة إستمرار أعمال الصيانة والإصلاح الناتجة عن حادث سقوط بعض فوارغ الحاويات بين طوخ وسندنهور

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديد إنه تم تشغيل الخط الطالع مفرد لمسير القطارات في الاتجاهين وتؤكد الهيئة حرصها علي تطبيق أعلي معايير السلامة علي السكة حرصا علي أمن وسلامة الركاب وضمان استمرارية الخدمة حتي الإنتهاء من الأعمال الجارية.

وسبق وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا حول حادث قطار طوخ أكد أن الحادث تم في تمام الساعة 23:10 من مساء يوم الإثنين الموافق 15 /12 /2025، وأثناء سير قطار بضائع محمل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور، بمحافظة القليوبية، سقطت السبنسة وبعض من المشمول وعدد من الحاويات من أعلى عربات القطار على جانبي السكة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو أضرار فنية لعربات القطار أو الخروج عن القضبان.



وأضاف بيان السكك الحديدية أنه على الفور تم الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة إلى موقع الحادث وجارٍ العمل على رفع الحاويات واستعادة حركة التشغيل على الخط.



وتتابع الهيئة القومية لسكك حديد مصر الموقف ومراجعة إجراءات السلامة والتشغيل بمنطقة الحدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الحركة، كما قامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية.

